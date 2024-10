Nächstes Heimspiel in der Arena: Gladiators Trier empfangen die Eisbären Bremerhaven

TRIER. Nach dem spielfreien Wochenende steht am Samstag das nächste Heimspiel der Trierer Gladiators in der Arena bevor.

Gegner sind die Eisbären Bremerhaven, die mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die neue Spielzeit gestartet sind und am letzten Spieltag einen deutlichen 98:72 – Heimsieg über die Dresden Titans einfahren konnten. Dementsprechend motiviert wird das neuformierte Eisbären-Team rund um den ebenfalls neu installierten Headcoach Steven Esterkamp an die Mosel reisen. Auf Seiten der Gladiatoren steht Amir Hinton vor seinem Debüt in Weiß und Grün und soll den verletzten JJ Mann ersetzen. Hendrik Drescher trifft derweil auf seinen ehemaligen Verein.

Statistisch zeigt sich, dass die Bremerhavener treffsicherer in die Saison gestartet sind als die Gladiatoren. Sowohl die Trefferquote von 64,7% aus dem Zweier- und vor allem starke 41,6% aus dem Dreierbereich zeigen die große Gefahr, die die Eisbären offensiv ausstrahlen. Topscorer der Norddeutschen ist aktuell Elijah Miller. Der Point Guard kommt durchschnittlich auf 13 Punkte, 5,8 Assists und 4,3 Rebounds pro Partie. Auch die deutsche Rotation um Peter Hemschemeier (12,5 Punkte pro Spiel), Adrian Breitlauch (10), Jordan Samare (9,8), Hendrik Warner (9,3) und Daniel Norl (8,3) bringt viel Qualität und ProA-Erfahrung mit. Mit dem ehemaligen Gladiator Till Isemann kehrt darüber hinaus ein alter Bekannter in die Arena zurück.

„Nach den zwei Siegen in Folge wollen wir unbedingt den dritten anhängen. Wir haben uns im Derby defensiv sehr stabil präsentiert und werden da anknüpfen. Wir spielen gegen ein Team, welches von der Kaderzusammenstellung und nach den bisherigen Auftritten wohl das stärkste Bremerhaven-Team der letzten Jahre ist. Es wartet ein Gegner mit viel individueller Klasse, guten Werfern und guten Eins-gegen-Eins spielen. Wir müssen unser Spiel spielen und mit Amir Hinton einen neuen Spieler integrieren – das ist ein Prozess, der nicht nach einer Woche abgeschlossen ist. Wir sind aber sehr zufrieden wie sich Amir bisher in die Mannschaft integriert hat und wollen am Samstag mit ihm den nächsten Heimsieg holen“, sagt Cheftrainer Jacques Schneider vor dem Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven am Samstag.

Tickets für das nächste Heimspiel der Gladiators Trier sind über die Geschäftsstelle, den Online-Ticketshop oder den Kartenvorverkauf Trier erhältlich. Wer den Weg in die Arena am Samstag nicht antreten kann findet auf sportdeutschland.tv wie gewohnt den kostenlosen Livestream aus der Arena.