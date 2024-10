Trier – Dänemark – Nordirland – Trier: Außergewöhnliche Schenkung an das Stadtmuseum Simeonstift

TRIER. Das Stadtmuseum Simeonstift hat eine außergewöhnliche Schenkung erhalten. Lady Vibeke Dunleath aus Nordirland, deren Familie auch Wurzeln in Trier hat, hat zwei Gemälde sowie Teile eines historischen Tee-Services in die Obhut des Stadtmuseums Trier übergeben – sie haben einen langen Weg hinter sich und sind vor allem wegen ihrer Geschichte interessant.

Die Schenkung umfasst ein Ölgemälde des Trierer Künstlers Anton Schneider-Postrum (1869–1943) mit einer Ansicht des Kylltals sowie ein Aquarell seiner Schülerin Anne-Marie Dorph (1900–1991), Lady Dunleaths Großtante. Es zeigt einen Blick in das Wohnzimmer der Villa Solbakken in Trier-Pallien. Diese Villa war einst das Zuhause von Anne-Marie, die im Jahr 1900 in Trier geboren wurde und hier aufwuchs. Sie hatte großes künstlerisches Talent und erhielt in Trier Zeichen- und Malunterricht bei Anton Schneider-Postrum. Die Darstellung dieses historischen Interieurs gewährt faszinierende Einblicke in das bürgerliche Leben dieser Zeit.

„Die Stiftungen sind wunderbare Ergänzungen unserer Kunstbestände“, freut sich Kulturdezernent Markus Nöhl. „Das Stadtmuseum Simeonstift hat eine lange Tradition von Schenkungen aus der Stadtgesellschaft und darüber hinaus. Dieses bürgerliche Engagement ist die Grundlage unserer Sammlung.“

Die Kunstwerke haben einen langen Weg hinter sich: Anne-Marie Dorphs Vater, Bøje Dorph, wurde als jüngster von drei Brüdern in Langeland in Dänemark geboren. Wie in dieser Zeit üblich übernahm der älteste Sohn den Hof, während die beiden jüngeren Brüder hinaus in die Welt gingen. Lady Dunleaths Urgroßvater Hugo Dorph machte Karriere in der Bekleidungsindustrie, der jüngste Bruder, Bøje, suchte sein Glück in Deutschland. Er ließ sich in Trier nieder, wo er ein Geschäft für Farben und Tapeten eröffnete und eine Familie gründete. In der Zwischenkriegszeit ging die Familie zurück nach Dänemark, doch die Erinnerung an Trier blieb. „Meine Großtante hat Trier nie vergessen“, sagte Lady Dunleath, „sie wäre sicher sehr froh, dass ihre Bilder nun hier im Museum sind.“

Lady Vibeke Dunleath, die in Kopenhagen geboren wurde, lebt heute in Schloss Ballywalter Park in Nordirland, das zu den schönsten herrschaftlichen Häusern Nordirlands gehört. Die Erbstücke ihrer Großtante gelangten 1991 zu ihr in den nördlichsten Teil des Vereinigten Königreichs und sind nun, nach über 100 Jahren, wieder zurück in Trier.

(Quelle: Stadt Trier)