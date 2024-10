Tolle Aktion: VHS Trier-Saarburg näht Kissen für Brustkrebs-Betroffene

TRIER/SAARBURG. Sie sind bunt, weich und sie sind in Herzform: 100 Kissen wurden bei der Mitnähaktion „Herzangelegenheit“ von Frauen im Rahmen des VHS-Kurses „Herzen gegen Schmerzen – Aktion mit Herz“ ehrenamtlich in Langsur genäht und befüllt. Diese Herzkissen hat die Leiterin der Außenstelle „Unteres Sauertal“ der Kreisvolkshochschule Ute Heidenz an das Brustzentrum des Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier übergeben.

Die Kissen sollen Brustkrebspatientinnen nicht nur durch ihre Farbenpracht eine Freude bereiten: Dank der Herzform können sie gut unter dem Arm platziert werden. Schmerzen von chirurgischen Wunden können so gelindert und eine mögliche Schwellung unter dem Arm reduziert werden. Die Kissen sollen auch Trost spenden. Mit einem Herz, das über die kommende Zeit helfen soll, wünschen die Näherinnen von „Herzangelegenheit Langsur“ den Patientinnen und Patienten viel Kraft.

Aktion geht weiter – Spenden möglich

Es soll auch weiterhin für einen guten Zweck genäht werden. Die Kosten werden von den Näherinnen getragen. Die Gruppe freut sich deshalb sehr über Geld- oder Materialspenden wie zum Beispiel waschbare Baumwollstoffe und waschbares Füllmaterial. Das können auch kleine Mengen und Reste sein.

Der nächste Termin für eine „Herzkissen“-Nähaktion ist am 6. Februar 2025 geplant. Alle Interessierten sind willkommen, das Nähen ist keine Voraussetzung. Kontakt und Anmeldung: [email protected] oder ab Januar über die Kreisvolkshochschule: [email protected]. (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)