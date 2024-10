++ Wetter in der Region: Viele Wolken, Nebel und milde Temperaturen ++

OFFENBACH. Das wetterbestimmende Hoch verlagert seinen Schwerpunkt nach Osteuropa, sodass mit einer südlichen Strömung stetig wärmere Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland einfließen kann. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Mittwochmorgen mit.

Heute bleibt es gemäß der Prognose des DWD zunächst meist stark bewölkt, am Nachmittag vor allem Richtung Westerwald Auflockerungen möglich. Vom Saarland bis zur Eifel nachmittags vereinzelt Schauer, sonst niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur beträgt 14 bis 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind, im höheren Bergland bis zum Mittag vereinzelt noch stark böig. In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich das Wetter wechselnd bis stark bewölkt. In der zweiten Nachthälfte kommt von Südwesten Regen auf. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 13 und 9 Grad.

Am Donnerstag kommt es bei meist starker Bewölkung gebietsweise zu etwas Regen, ab dem Mittag wird es vor allem im Osten aber auch oft niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 21 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind weht aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt mit etwas Regen, im Verlauf teils auflockernd bei Bildung von dichten Nebelfeldern. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 13 bis 9 Grad.

Der Freitag präsentiert sich anfangs gebietsweise mit Hochnebel und Nebel, abseits davon zumeist wolkig. Im Tagesverlauf lösen sich die Nebelfelder zögerlich auf. Zu Mittag sind örtlich bis gebietsweise Schauer möglich. Es kommt zu einem Temperaturanstieg auf 15 bis 19 Grad, unter Hochnebelfeldern bleibt es kühler. Schwacher Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen. Nachts meist stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen, in der zweiten Nachthälfte von Süden wieder nachlassend bei einem Temperaturrückgang auf 12 bis 9 Grad. (Quelle: DWD)