Diebstähle in Bleckhausen und Manderscheid: Rasentraktor und Motorroller weg

DAUN. Aus einer Garage in der Ortslage Bleckhausen ist in der Nacht vom 14. auf den 15.10.2024 ein Rasentraktor entwendet worden. Der Geschädigte stellte am Morgen fest, dass das Garagentor offen stand und der Rasentraktor aus der Garage gestohlen worden war.

Des Weiteren wurden in der gleichen Nacht in Manderscheid, Wittlicher Straße, auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses, ein Motorroller der Marke Yamaha (125 ccm) entwendet. Der Motorroller war zugelassen und mit einem amtlichen Kennzeichen (ZEL-Zulassung) versehen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun oder an die Kriminalinspektion Wittlich. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)