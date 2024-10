Deutsche Meisterschaft im Handwerk: Goldregen – 17 erste Landessieger aus der Region Trier

TRIER. 17 Mal „Gold“: So viele Erstplatzierte gab es unter den besten Gesellenprüflingen der Region bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk auf Landesebene schon lange nicht mehr.

Beim traditionellen Berufswettkampf kam der Handwerksnachwuchs aus der Region diesmal auf 17 erste, 4 zweite, 6 dritte Plätze sowie einen vierten. Die beste Leistung lieferte Feinwerkmechanikergeselle Kilian Reiter aus Aach ab. Er erreichte mit 100 Punkten die bestmögliche Bewertung. Damit hat er sich das Ticket für den Bundeswettbewerb der Deutschen Meisterschaften gesichert. Alle Landessieger und -siegerinnen haben nun die Chance, sich auf der höchsten Wettkampfebene mit den bundesweit Besten in ihrem Gewerk zu messen und den Titel zu holen.

Zum Landeswettbewerb waren die jungen Gesellen und Gesellinnen aus 13 Gewerken in diesem Jahr im Campus Handwerk der Handwerkskammer Trier an den Start gegangen. Bewertet wurden je nach Beruf in Klausur gefertigte Arbeitsproben oder Gesellenstücke nach den Maßstäben des Wettbewerbs. Darüber hinaus wurden in einigen Berufen die Besten ihres Gewerks anhand der Ergebnisse aus der praktischen Gesellenprüfung ermittelt.

Landessieger/-innen aus dem Kammerbezirk Trier (in Klammern die Namen der Ausbildungsbetriebe):

Erste Landessieger/-innen:

Celine Massar, Bestattungsfachkraft, Trier (Bestattungen Lieser e.K., Trier); Linus Esseln, Dachdecker, Piesport (Ludes GmbH, Leiwen); Kilian Reiter, Feinwerkmechaniker, Aach (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, Trier); Frederik Masselter, Fleischer, Altrich (Bungert oHG, Wittlich); Robin Mohr, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Hermeskeil (Udo Pospischil, Hermeskeil); Lisa Kraus, Informationselektronikerin, SP: Bürosystemtechnik, Gutweiler (ORDNUNG Trier GmbH); Moritz Pazen, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, FR: Karosserie- und Fahrzeugbautechnik, Zeltingen-Rachtig (CTR Fahrzeugtechnik GmbH, Osann-Monzel); Fabian Ferring, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, FR: Karosserieinstandhaltungstechnik, Trierweiler (VZT Automobile GmbH, Trier); Leon Unzen, Kraftfahrzeugmechatroniker, Bremm (Wehrtechnische Dienststelle für Kraftfahrzeuge und Panzer, Trier); Philipp Allkämper, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Zerf (E. Backes Landmaschinen e.K., Ollmuth); Julius Laurenz Milde, Maßschneider, SP: Herren, Trier (Stadtverwaltung Theater Trier); Jakob Kügl, Metallbauer, FR: Konstruktionstechnik, Trier (SWT-Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Trier); Levi Adam, Metallbauer, FR: Metallgestaltung, Trier (Klaus Unterrainer Kunstschmiede, Trier); Johannes Fasen, Orgelbauer, FR: Orgelbau, Oberbettingen (Hubert Fasen, Oberbettingen); Carolina Dietzen, Schilder- und Lichtreklameherstellerin, Landscheid (Schilder Wassmuth, Wittlich); Marlon Neu, Zimmerer, Konz-Kommlingen (Steier Holzbau GmbH, Konz); Jannik Faber, Zweiradmechatroniker, FR: Motorradtechnik, Züsch (Thomas Faber, Hermeskeil)

Zweite Landessieger/-innen:

Tristian Denzer, Augenoptiker, Klüsserath (Fielmann Augenoptik AG & Co. OHG, Trier); Celine Schnitzius, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, SP: Bäckerei, Piesport (Bäckerei Wildbadmühle GmbH & Co. KG, Wittlich); Anne Seffern, Friseurin, Habscheid (Salon Schnittpunkt Marina Nesges, Pronsfeld); Franziska Fisch, Orthopädietechnik-Mechanikerin, Trier (RehaWorld Doesken GmbH, Trierweiler)

Dritte Landessieger:

Oliver Zettl, Anlagenmechaniker, Hontheim/Wispelt (Krewer GmbH, Wittlich); Arbnor Merlaku, Fahrzeuglackierer, Wittlich (Muhamed Merlaku, Großlittgen); Marvin Zeltinger, Kaufmann für Büromanagement, Sehlem (Gotthard Lehnen GmbH & Co. KG, Wittlich); Louis Thul, Maler und Lackierer, Klausen (Hoffmann GmbH & Co. KG, Niederöfflingen); Adrian Peifer, Raumausstatter, Konz (Ingo Peifer, Konz); Ben Collmann, Tischler, Kröv (Schreinerei Hayer Inh. Maximilian Schiffels e.K., Wittlich)

Vierte Landessiegerin:

Anna-Lena Hansen, Elektronikerin FR: Energie- und Gebäudetechnik, Bleialf (Elektrotechnik Bernd Schröder, Weinsheim)