Suff-Fahrten in Luxemburg: Schlangenlinien und Fluchtversuche vor Polizei

LUXEMBURG. Für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum, bei denen die Führerscheine der alkoholisierten Fahrer eingezogen wurden.

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf der N10 zwischen Machtum und Ahn wurden die Beamten der Police Grand-Ducale gegen 17.50 Uhr am gestrigen Freitagabend auf einen Fahrer aufmerksam, der bei erlaubten 90 Stundenkilometern mit 138 km/h gemessen wurde. Der Fahrer wurde gestoppt und ein Alkoholtest wurde durchgeführt. Dieser war positiv, weshalb der Führerschein eingezogen wurde. Zudem konnte der Fahrer keine gültige technische Kontrollbescheinigung vorzeigen. Ein Protokoll wurde erstellt.

Am gleichen Abend wurde eine Polizeistreife auf der A4 in Richtung Esch-Alzette auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Schlangenlinien gesteuert wurde. Als die Beamten den Fahrer aufforderten, ihnen zu folgen, ignorierte dieser jegliche Zeichen, weshalb er ausgebremst werden musste. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der anschließende Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde dementsprechend eingezogen.

Ein weiterer Fahrer wurde gegen 3.00 Uhr am 12.10.2024 gestoppt, nachdem er in gegengesetzter Richtung durch den Kreisverkehr An der Schmelz in Esch-Belval gefahren war. Auch hier war der Alkoholtest positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In den frühen Morgenstunden des 12.10.2024 wurden die Polizeibeamten gegen 5.40 Uhr in der Rue de la Tour Jacob auf einen Fahrer aufmerksam, der in starken Schlangenlinien fuhr und mit seinem Fahrzeug teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet. Als die Polizeibeamten den Fahrer stoppen wollten, schien dieser den Anweisungen zunächst Folge zu leisten, wendete jedoch kurz darauf mitten auf der Straße und fuhr davon. An der Place Emile Mousel konnte der Fahrer gestoppt werden. Der Alkoholtest verlief positiv, weshalb auch in diesem Fall der Führerschein eingezogen wurde.

Nur einige Minuten später wurde in den Rives de Clausen ein Fahrer gestoppt, der ebenfalls deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies. Dieser zeigte sich jedoch wenig kooperativ und beleidigte die Polizeibeamten während der gesamten Dauer der Amtshandlungen. Da der Alkoholtest positiv war, wurde sein Führerschein eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)