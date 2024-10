Unterstützung für Bitburger Feuerwehr: Scheck über 2.600 Euro überreicht

BITBURG. Mit einem Betrag in Höhe von 2.600 Euro unterstützt die Provinzial-Versicherung auch in diesem Jahr die Bitburger Feuerwehr. Einen entsprechenden Scheck überreichte der Bitburger Geschäftsstellenleiter Christian Schmitz kürzlich an Bürgermeister Joachim Kandels und Wehrleiter Michael Becker.

Die Provinzial-Versicherung fördert Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Gefahren, insbesondere den Feuerschutz und die Brandsicherheit. So gibt es z.B. Zuschüsse für die Ausrüstung um den Brandschutz zu verbessern. (Quelle: Stadt Bitburg)