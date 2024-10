Bänderriss im Sprunggelenk: Boris Tomiak fehlt Kaiserslautern mehrere Wochen

KAISERSLAUTERN. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss mehrere Wochen auf seinen Leistungsträger Boris Tomiak verzichten. Der Abwehrspieler hat sich einen mehrfachen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zugezogen, teilte der Verein mit.

Der 26-Jährige erlitt die Verletzung bereits am vergangenen Samstag im Ligaspiel bei der SV Elversberg (0:1). Tomiak war in der Partie nach einem Luftzweikampf in der 30. Minute umgeknickt und danach lange behandelt worden. Trotzdem spielte er noch bis zur 73. Minute weiter, ehe er ausgewechselt wurde.

Eingehende Untersuchungen in den Tagen danach erbrachten jetzt die bittere Diagnose. Tomiak absolvierte bis zu seiner Verletzung alle Saison-Pflichtspiele der Pfälzer über die volle Zeit und brachte es dabei auf zwei Tore und zwei Vorlagen. (Quelle: dpa)