PKW in Leitplanke gedrängt: Halsbrecherisches Überholmanöver auf der B51

SAARBURG/SERRIG. Am 10.10.2024 ereignete sich gegen 6.45 Uhr auf der B51 zwischen Saarburg und Serrig in einer langgezogenen Kurve ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher überholte mit seinem PKW ein in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug trotz Gegenverkehr.

Erst kurz vor dem entgegenkommenden weißen VW beendete der Unfallverursacher den Überholvorgang. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der entgegenkommende PKW nach rechts auszuweichen und streifte dort die Leitplanke. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Derzeit liegen der Polizei keinerlei Hinweise bezüglich des Unfallverursachers und dessen PKW vor. Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)