++ Region: Wetter mild und regnerisch – teilweise Gewitter und heftige Böen ++

OFFENBACH. Zwischen hohem Luftdruck über Südosteuropa und tiefem Luftdruck über Nordwesteuropa wird mit einer südwestlichen Strömung feuchte, aber teils sehr milde Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland geführt. Dabei gestaltet sich das Wetter zunehmend wechselhaft, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Am heutigen Vormittag und im weiteren Tagesverlauf zeigen sich überwiegend starke Bewölkung und schauerartiger Regen sowie vereinzelte Gewitter, lokal Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad, in Hochlagen um 14 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind weht aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Dienstag wird das Wetter dicht bewölkt bei länger anhaltendem, schauerartig verstärktem Regen, anfangs vor allem im Norden und Osten auch gewittrig. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 15 und 11 Grad.

Für den Dienstag prognostizieren die Experten überwiegend stark bewölktes oder bedecktes und regnerisches Wetter, in der Vorderpfalz auch länger anhaltend. Ab Mittag von Westen nachlassender, teils abklingender Regen und nur vereinzelt Schauer. Bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 14 und 19 Grad bleibt es weiterhin mild. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Nachts wird es wechselnd bewölkt. Es kommt zu Schauern oder schauerartigem Regen, lokal zu Gewittern. Abkühlung auf 13 bis 9 Grad.

Der Mittwoch zeigt sich stark bewölkt bis bedeckt und von Südwesten kommt es zeitweise zu kräftigem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad. Zunächst weht schwacher bis mäßiger Wind aus Süd, zum Abend sind erste starke Böen möglich. In der Nacht zum Donnerstag weiterhin stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise länger anhaltender und kräftiger Regen. Tiefsttemperaturen zwischen 13 und 9 Grad bei stürmisch auffrischendem Wind mit Sturmböen, im Bergland auch schwere Sturmböen aus Südwest bis Süd. (Quelle: DWD)