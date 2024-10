Wein-Erntemaschine überschlägt sich – Fahrer verletzt

Bei der Lese in den Weinbergen bei Guldental kommt es zu einem Unfall. Am Steilhang überschlägt sich ein Erntefahrzeug. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.

GULDENTAL. Während der Weinlese bei Guldental im Kreis Bad Kreuznach hat sich eine Erntemaschine überschlagen.

Der Trauben-Vollernter kippte nach ersten Erkenntnissen in einem Steilstück um und überschlug sich mehrere Male, bis er etwa 15 Meter bergabwärts zum Stehen kam, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer der Arbeitsmaschine konnte sich bei dem Unfall am Sonntagnachmittag leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. An der Erntemaschine sei wahrscheinlich ein Totalschaden in einer Höhe von ca. 400.000 Euro entstanden, hieß es weiter.