Erstes Auswärtsspiel der neuen Saison – Gladiators Trier gastieren bei RASTA Vechta II

TRIER. Nach der Niederlage zum Saisonauftakt gegen die Tigers Tübingen haben die Gladiators am Samstag die Chance die ersten Punkte der neuen ProA-Saison einzufahren. Im ersten Auswärtsspiel der neuen Spielzeit treten die Moselstädter bei RASTA Vechta II, der zweiten Mannschaft des BBL-Clubs, im Rasta Dome an.

Zur vergangenen Saison stiegen die Rastaner in die ProA auf, etablierten sich über die Saison als spannendes und junges Team im unteren Mittelfeld der Liga und hielten letztlich souverän die Klasse. Der Start in die neue Saison verlief aus Sicht der Vechtaer Zweitvertretung alles andere als optimal, gegen die Eisbären Bremerhaven gab es vergangenes Wochenende eine deutliche 64:111 Niederlage zu verkraften. Die Mannschaft von Cheftrainer Hendrik Gruhn ist trotz ihres jungen Alters – mit 19,6 Jahren im Durchschnitt das mit Abstand jüngste Team der Liga – ein ernstzunehmender Kontrahent, der sich bereits letztes Jahr einen Namen als Favoritenschreck machte. Dazu stehen zwei Routiniers mit Trierer Vergangenheit im Kader von Vechta II: Marko Bacak, der diesen Sommer von der Mosel in den Norden wechselte und Kevin Smit, der zu den Spielern mit der längsten Amtszeit als Gladiator zählt.

Im ersten Saisonspiel traten vor allem die deutschen Talente im Kader als Leistungsträger auf. Point Guard Kaya Bayram erzielte 14 Punkte und war damit Topscorer seines Teams. Auch Roy Krupnikas und Linus Ruf erzielten zweistellige Punktewerte und übernehmen wichtige Rollen in der Rotation von Cheftrainer Gruhn. Dazu steht mit Luc van Slooten ein Bundesligaerfahrener Allrounder im Aufgebot der Vechtaer, was mit Power Forward Dominick Sleva nur einen ausländischen Profi aufstellt. Die Top-Talente Johann Grünloh und Justin Onyejiaka sind auch für die erste Mannschaft in der Bundesliga im Einsatz und waren dementsprechend im ersten Spiel gegen Bremerhaven nicht mit von der Partie. Ob die beiden im ersten Heimspiel gegen die Gladiatoren mitwirken werden ist ungewiss.

„Wir haben aus den ersten zwei Spielen sehr viel mitgenommen und gehen als klarer Favorit in das Spiel in Vechta. Diese Rolle wollen wir annehmen und dementsprechend intensiv lief die Vorbereitung. Vechta ist das jüngste Team der Liga und verfolgt als Farmteam andere Ziele als die meisten anderen Teams – hier geht es klar um die Spielerentwicklung. Es stehen hochtalentierte Spieler in ihren Reihen, die zwar jung aber bereits sehr gefährlich sind. Sie haben aber auch Leistungsträger aus der Vorsaison verloren unter anderem Joshau Bonga. Mit Kevin Smit und Marko Bacak haben sie zwei Routiniers mit Trierer Vergangenheit die als Leader agieren und auf die wir uns fokussieren müssen. Vor allem Marko kennen wir aus der letzten Saison natürlich sehr gut und wir freuen uns auf das Wiedersehen. Für uns gibt es nur ein Ziel, den ersten Saisonsieg zu holen und ich bin mir sicher, dass wir uns offensiv zur letzten Woche steigern werden“, sagt Jacques Schneider, Headcoach der Gladiators Trier.