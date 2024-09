Trier: Kindermeilen-Kampagne – Über 1.200 Kinder sammelten 15.943 Meilen für das Klima

TRIER. Das dreizehnte Mal hat die Kindermeilen-Kampagne in Trier nun schon stattgefunden: Dieses Jahr im Zeitraum vom 16.09. – 20.09.2023 im Rahmen der bundesweiten Woche der Mobilität.

Organisiert wurde sie wie in den Jahren zuvor von der ADD Trier, dem Broadway Filmtheater und der Lokalen Agenda 21 Trier. Kinder der Grundschulen Trier-Irsch, Trier-Quint, Trier-Olewig, Trier-Feyen, Trier-Tarforst, am Dom, Trier-Mariahof, Trier-Barbara, der Kindertagesstätten St. Martin, Wichernhaus und St. Clemens haben dabei insgesamt 15.943 grüne Meilen gesammelt.

Dies tun die Kinder, indem sie ihre Wege umweltfreundlich mit dem Bus oder der Bahn, dem Roller oder dem Fahrrad oder einfach zu Fuß zurücklegen. Insgesamt haben über 1.200 Kinder an der diesjährigen Aktionswoche teilgenommen und die Vorzüge einer autofreien Umwelt kennengelernt.

Die feierliche Abschlussveranstaltung fand am 25. September im Broadway Filmtheater statt. Eine Delegation von 12-15 Kindern pro Einrichtung waren dabei. „Es ist immer wieder inspirierend zu sehen, mit wieviel Engagement die Kinder und die Lehrkräfte an der Kampagne teilnehmen.“ sagt Julia Koch von der ADD. Die Trierer Bürgermeisterin Elvira Garbes spricht begeistert von dem Engagement der Kinder: „Ich finde es großartig, dass sich die Kinder in dem jungen Alter schon mit Umweltschutz auseinandersetzen. Da können die Eltern teilweise noch von ihren Kindern lernen.“

Die Kinder übergaben Elvira Garbes ihre gesammelten Meilen in Form von bunt gestalteten Plakaten und vorgetragenen Wünschen für ein zukunftsfähiges Trier. Die Anzahl der Meilen werden wiederum an das europäische Klimabündnis in Frankfurt gehen. Dort kommen grüne Meilen aus ganz Europa zusammen, die bei der nächsten UN-Klimakonferenz im November 2024 in Baku als Beitrag der Kinder Europas zum globalen Klimaschutz präsentiert werden.