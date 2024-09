Frankfurts Basketballer bezwingen Trierer Gladiators knapp im Pokal

TRIER. Die Skyliners aus Frankfurt sind durch einen knappen Sieg gegen die Gladiators Trier ins Achtelfinale des deutschen Basketball-Pokals eingezogen.

Der Bundesligist siegte beim Zweitligisten mit 71:68 (32:34). Bester Werfer der Partie war Frankfurts Neuzugang Trey Calvin mit 21 Punkten. Die Runde der letzten 16 wird am 12. und 13. Oktober ausgetragen.

In der vergangenen Saison hatten beide Teams in den Playoffs der zweitklassigen Pro A um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL) gespielt. Die Skyliners gewannen die Serie mit 3:2 und schafften somit nach einem Jahr die Rückkehr in die BBL.