++ Wetter in der Region: Vereinzelte Schauer – Wochenende wärmer ++

Der Regen hat am Wochenende meist Pause. Die Temperaturen gehen am Sonntag wieder in Richtung 20-Grad-Marke.

OFFENBACH. Am Wochenende bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist niederschlagsfrei und es wird etwas wärmer. Am Freitag gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach zunächst noch einzelne Schauer.

Auch kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf maximal 16 Grad. An den Höchsttemperaturen ändert sich auch am Samstag zunächst nichts, allerdings bleibe es überwiegend niederschlagsfrei.

Auch am Sonntag ist den Meteorologen zufolge meist kein Regen in Sicht. Die Temperaturen klettern dann bis auf 19 Grad. Der Montag bringt dann wieder vereinzelt Regen und die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad. (Quelle: dpa)