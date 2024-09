Trierer Museen freuen sich über 4300 Besucher bei 17. Museumsnacht 

TRIER. Die Museumsstadt Trier mit ihren fünf Museen, dem Rheinischen Landesmuseum, Stadtmuseum Simeonstift, Museum am Dom, Museum Karl-Marx-Haus und der Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek und des Stadtarchivs, boten an der 17. Trierer Museumsnacht, am 7. September, mehr als 4300 Besucherinnen und Besuchern einen unvergesslichen Spätsommerabend.

Das vielfältige, kulturelle Programm sowie die musikalische als auch kulinarische Darbietung sorgten für eine ausgelassene Stimmung bei den Museumsgängern. Das Rheinische Landesmuseum versetzte die Besucherinnen und Besucher in feierliche Abendstimmung. Festliche Führungen ließen in die Zeit der Römer blicken und zeigten, wie glanzvoll die Menschen damals Feste gefeiert haben. Gleichzeitig unterhielt die Band „Tinnef” auf der großen Bühne die Museumsbesucherinnen und -besucher und lud ein zum Feiern, Tanzen und Mitsingen.

Ein Erlebnis mit allen Sinnen bescherte das Museum am Dom. Die Führungen boten einen Einblick in Geruchswelten und Geschmäcke vergangener Zeiten. Auch in diesem Jahr begleitete die „PIKS SWING COMPANY” musikalisch und rundete damit das volle Sinneserlebnis ab.

Auch der Kreuzgang des Stadtmuseums Simeonstift agierte als Feier-Hotspot, begünstigt durch die musikalische Unterhaltung des Trios „Chiribim” und die Verpflegung des leiblichen Wohls durch „Kollmanns” und die Wein- und Sektbar der „Vereinigten Hospitien”. Drinnen erfreuten sich die Besucherinnen und Besucher an den unterschiedlichen Darbietungen und Ausstellungen zum Thema der Sonderausstellung „Ausrangiert. Vergessene Alltagsgegenstände und ihre Geschichten.”

Im Museum Karl-Marx-Haus berichtete Karl Marx höchstpersönlich in einer Kostümführung, gespielt von Henning Laufer, über sein Leben. Mit Aufnahmen von einer historischen Kamera, mit Vorträgen zu Portraits von Karl Marx und zu Fotos im 19. Jahrhundert stand der Abend im Zeichen der Fotografiegeschichte. Das Restaurant „Die Wunderlampe” bot dem zahlreichen Publikum orientalische Speisen.

Auch die Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek und des Stadtarchivs brillierte mit den Expertenführungen zu den Weltdokumentenerben und weiteren hochkarätigen Exponaten.

Das Angebot für Familien und Kinder war bunt und vielfältig. Für Spiel und Spaß sorgten Familienführungen und Rallyes; tolle Bastelaktionen blieben als Andenken an die 17. Trierer Museumsnacht. (Quelle: Museumsstadt Trier)