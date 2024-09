Betrunken in den Straßengraben: Alkoholfahrten im Großherzogtum

RODANGE/REIMBERG. Am 9.9.2024, gegen 21.00 Uhr, wurde eine Polizeistreife auf Höhe einer Tankstelle in Rodange auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit sehr lauter Musik ebenfalls auf das Tankstellengelände fuhr und auf dem Bürgersteig anhielt.

Die Beamten sprachen daraufhin den Fahrer an, wiesen ihn auf die Lautstärke seiner Musik hin und forderten ihn auf, sein Fahrzeug umzustationnieren. Dabei stellten sie deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei ihm fest. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Ebenfalls am 9.9.2024 wurde gegen 21.55 ein Verkehrsunfall in Reimberg gemeldet, bei dem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren ist. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. Unfallprotokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)