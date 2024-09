teamwittlichland unterstützt Maxi Stolz bei den Paralympics in Paris

WITTLICH/PARIS. Am vergangenen Wochenende machte sich ein Teil des #teamwittlichland auf den Weg nach Paris, um ein besonderes Ereignis mitzuerleben: Maximilian Stolz aus Eckfeld, ein geschätzter Kollege und Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft im Rollstuhl-Rugby, trat bei den Paralympics an. Unter dem Motto „MAXImal STOLZ“ haben ihn Kolleginnen und Kollegen sowie seine Familie vor Ort überrascht und lautstark unterstützt.

In spannenden Spielen gegen die Mannschaften aus Japan, Kanada und den USA verwandelten sie die Arena Champ-de-Mars, direkt am Eiffelturm gelegen, in eine stimmungsvolle Kulisse und sorgten für eine mitreißende Atmosphäre. Der Support aus Wittlich-Land war nicht zu übersehen und zeigte einmal mehr den starken Zusammenhalt im Team.

Ein Teil des Teams um Bürgermeister Manuel Follmann konnte aufgrund eines ausgefallenen Zuges leider nicht nach Paris reisen. Doch der Enthusiasmus ließ sich davon nicht bremsen: Stattdessen feuerten sie die Nationalmannschaft aus dem Büro des Bürgermeisters an, und die Stimmung war auch dort großartig.

Maximilian Stolz zeigte sich überwältigt von der Unterstützung seiner Kolleginnen und Kollegen. „Es bedeutet mir unglaublich viel, dass ihr alle hinter mir steht und mich so großartig unterstützt. Danke an jeden Einzelnen von euch!„, so Maxi nach den Spielen. Das gesamte #teamwittlichland ist stolz auf Maxi und seinen Einsatz bei den Paralympics! (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)