Weltkriegsbombe in Koblenz: Sicherheitsbereich gesperrt und evakuiert

Auf einer Baustelle in Koblenz wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Bei der Entschärfung sind zwar keine Wohnhäuser betroffen - dafür aber ein Hotel und viel Verkehr.

KOBLENZ. Kurz vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in der Nähe des Rheins in Koblenz ist das Gebiet für den Auto- und Schiffsverkehr gesperrt worden. «Das Schloss, das Hotel, die Rhein-Mosel-Halle sind geräumt», teilte die Stadt am Vormittag auf ihrer Homepage mit.

Die Baustelle ruhe, der Schiffsverkehr auf dem Rhein sei im betroffenen Bereich eingestellt und die Pfaffendorfer Brücke gesperrt. «Das Ordnungsamt beginnt nun mit der Kontrolle des Evakuierungsgebietes.»

Der rund 300 Meter umfassende Sicherheitsbereich rund um die Brücke in der Koblenzer Innenstadt muss ab 11 Uhr verlassen sein. In dem Gebiet liegen laut Stadt keine Wohnbereiche. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Freitag auf der Baustelle für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke entdeckt worden. Sie besitzt laut Stadt noch einen intakten Zünder. (Quelle: dpa)