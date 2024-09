Am Freitag im Moselstadion – Trier feiert seine Olympia-Helden beim 23. Flutlichtmeeting

TRIER. Großer Sport erwartet die Zuschauer am Freitag, den 6. September, beim 23. Eifel-Flutlichtmeeting im Moselstadion. Das Event, das in der Sportstadt Trier schon Tradition hat, steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Olympischen Spiele in Paris, die mit einem Hauch von Olympia-Atmosphäre nach Trier geholt werden sollen.

Im Rampenlicht stehen die Trierer Olympioniken Samuel Fitwi, Gesa Krause und Olivia Gürth, die in Paris die Region stolz gemacht haben. „Wir werden versuchen, ein bisschen von der olympischen Stimmung mit nach Trier zu bringen“, erklärte Marathonläufer Samuel Fitwi bei der Pressekonferenz.

Besonders gespannt darf man auf den Auftritt von Fitwi sein, der zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder auf der Bahn über 10.000 Meter antritt. Der 28-Jährige, der als Flüchtling aus Eritrea kam und in der Eifel seine sportliche Karriere startete, erwartet starke Konkurrenz aus Ruanda. Gesa Krause wird über 800 Meter antreten, während Olivia Gürth ihren Vorjahressieg über 2000 Meter Hindernis verteidigen will.

„Das Meeting ist ein Glanzlicht im Trierer Sportkalender“, sagte Sportdezernentin Elvira Garbes, und auch Volksbank-Vorstand Peter Michels freute sich: „Wir sind stolz darauf, einen Hauch von Olympia in Trier erleben zu dürfen.“

Das Programm startet um 16 Uhr mit den Schulstaffelmeisterschaften, gefolgt von einem Inklusionslauf und der Ehrung der Olympiateilnehmer. Ein echtes Heimspiel für alle, die große Sportmomente hautnah erleben möchten – und das zu familienfreundlichen Preisen.

Die Eintrittskarten kosten 6 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Jugendliche, und Kinder bis zwölf Jahre sind kostenlos dabei.