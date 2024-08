Schlangenlinien auf der Autobahn: Police Grand-Ducale stoppt Suff-Fahrten

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Freitag mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum. Die jeweiligen Fahrer waren in Schlangenlinien unterwegs.

Gestern Mittag gegen 13.00 Uhr wurde der Police Grand-Ducale eine Autofahrerin gemeldet, die Schlangenlinien auf der Autobahn A1 fahren würde. Die Person konnte kurz vor der Ausfahrt Munsbach gestoppt werden. Der Alkoholtest verlief positiv, ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt und das Auto wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Gegen 16.00 Uhr wurde eine weitere Fahrerin gemeldet die in Schlangenlinien auf dem CR136 in Consdorf unterwegs war. Auch hier war der Alkoholtest positiv und ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

Am Abend meldete ein Anrufer gegen 21.30 Uhr einen Fahrer, welcher ohne Licht und in Schlangenlinien in Richtung Bollendorf unterwegs war. Die Person konnte kurz später in Echternach von der Polizei angetroffen werden, der Alkoholtest verlief auch hier positiv. Sein Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)