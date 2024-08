Weinfest in Bernkastel-Kues beginnt: Polizei erläutert Sicherheitskonzept

BERNKASTEL-KUES. Das Weinfest der Mittelmosel ist ein traditionelles Stadt- und Familienfest, welches nicht nur ein Anziehungspunkt für die Ortsansässigen, sondern auch für zehntausende Touristen allen Alters aus dem In- und Ausland ist. An den Veranstaltungstagen kommen fast 200.00 Besucher in die Stadt.

In enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Veranstalter und allen Netzwerkpartnern setzt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues auf ihr bewährtes Einsatz- und Sicherheitskonzept.

Die Polizei Bernkastel-Kues ist während der Öffnungszeiten mit zusätzlichen Kräften auf der Weinstraße und dem Rummelplatz sichtbar präsent. Darüber hinaus sind die Beamtinnen und Beamte mit Bodycams ausgestattet. Die Einsatzkräfte stehen jederzeit für Fragen, Wünsche und Anregungen zur Verfügung.

Um eine sichere An- und Abreise der Besucher zu gewährleisten, wird die Polizei zudem verstärkt Verkehrskontrollen im Hinblick auf Alkohol und Drogen durchführen.