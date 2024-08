Pfefferspray auf Dorffest: Streit unter Jugendlichen führt zu mehreren Verletzten

ERFWEILER-EHLINGEN. Auf einem Fest im saarländischen Mandelbachtal (Saarpfalz-Kreis) ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 17-Jähriger Pfefferspray eingesetzt haben soll.

Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Jugendliche in der Nacht mit einem Gleichaltrigen in Streit. Während des Konflikts setzte der Verdächtige das Reizmittel ein, wodurch mehrere unbeteiligte Festbesucher in der Nähe der Streitenden Atemwegsreizungen und Gesichtsschwellungen erlitten.

Der verdächtige Jugendliche hatte sich bislang nicht gegenüber der Polizei zu dem Vorfall geäußert.