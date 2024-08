LOSHEIM. Das für heute Abend geplante PUR-Konzert in Losheim am See, wurde kurzfristig abgesagt.

Es wird darum gebeten nicht mehr anzureisen. Die Veranstalter gaben bekannt, dass unvorhergesehene Umstände, in diese3m Fall die befürcjhtetet Wetterlage, zu dieser Entscheidung geführt haben.

Informationen zu einem möglichen Nachholtermin oder zur Rückerstattung der Tickets sollen zeitnah folgen. PUR und die Veranstalter bedauern die Unannehmlichkeiten und bitten die Fans um Verständnis.