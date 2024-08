Sperrung des Bahnübergangs in Euren: Busumleitungen und Haltestellen-Aufhebungen

TRIER-EUREN. Wegen einer geänderten Verkehrsführung im Rahmen der Bauarbeiten in der Eisenbahnstraße sowie der noch bestehenden Vollsperrung des Bahnübergangs in Euren werden die Stadtbusse ab Montag, 26. August, bis einschließlich Freitag, 6. September 2024, wie folgt umgeleitet:

Die Busse der Linie 2 mit Ziel Zewen Friedhof sowie die Busse der Linie 81 in Richtung Igel werden ab der Haltestelle Spirostraße über Im Speyer und Luxemburger Straße umgeleitet. Die Rückfahrt in Richtung Innenstadt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Busse der Linie 11 in Richtung Euren Friedhof werden in beiden Richtungen zwischen der der Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße und der Haltestelle Euren Helenenbrunnen umgeleitet. Aus dem Industriegebiet Zewen kommend fahren die Busse der Linie 73 ihre normale Route bis zur Haltestelle Diedenhofener Straße und werden in der Folge über die Luxemburger Straße zurück auf die normale Route geleitet. In Richtung Euren Friedhof beginnt und endet die Linie 73 am Messepark/P+R-Haltestelle.

Wegen der Einbahnstraßenregelung in der Eisenbahnstraße werden die Haltestellen Hontheimstraße und Euren Friedhof aufgehoben und an die Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße verlegt. Außerdem bleiben die Haltestellen Lenus-Mars-Straße, Ludwig-Steinbach-Straße für die Linie 2 mit Ziel Zewen Friedhof, die Linie 81 mit Ziel Igel sowie die Linie 73 mit den Zielen Euren Friedhof und Industriegebiet Zewen aufgehoben. (Quelle: SWT)