Bezahlbarer Wohnraum: Ministerin überreicht Förderbescheide für Trier und den Eifelkreis

TRIER. Die Mainzer Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen hat mit Sandra Baumbach, Vorstandsmitglied der Investitions- und Strukturbank Rheinland- Pfalz (ISB), Förderbescheide an drei Projekte überreicht.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe vom Dienstag. 135 bezahlbare Wohneinheiten in Trier und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm werden mit rund 33,3 Millionen Euro zinsverbilligten Darlehen und rund 15,7 Millionen Euro Tilgungszuschüssen unterstützt. „Unsere soziale Wohnraumförderung deckt ein großes Spektrum ab.

Wir fördern den Neubau, den Ersatzneubau nach Abriss und die Modernisierung von Wohnungen, die später bezahlbar, und klimagerecht sind. Durch die langen Miet- und Belegungsbindungen ist dieser Wohnraum auch für kommende Generationen nicht nur lebenswert, sondern auch bezahlbar“, so Ahnen. Baumbach betonte: „Mit diesen Förderungen schaffen wir bezahlbaren und klimagerechten Wohnraum. Das ist ein entscheidender Schritt, um die Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger zu verbessern und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.“

Das Projekt der städtischen WiT Wohnen in Trier GmbH in der Magnerichstraße als eines der drei Vorhaben umfasst in Kooperation mit der gbt Wohnungsbau- und Treuhand AG zwölf Wohnungen. Es werden unter anderem Dach, Fenster, Heizung und Fassade energetisch und denkmalgerecht saniert. Das Gebäude wird mit Biogas der SWT beheizt. Die Anfangsmiete liegt bei 7,40 Euro pro m2 bei einer Miet- und Belegungsbindung von 15 Jahren. „Die Magnerichstraße ist ein besonderes Ensemble, das unter Denkmalschutz steht. Es freut uns daher, dass mit Hilfe des Landes bezahlbarer Wohnraum umfassend modernisiert wird und für die bisherigen Mieter erhalten bleibt“, betonten die WiT-Geschäftsführer Stefan Blankenberg und Steve Klein.

Auch OB Wolfram Leibe bedankte sich bei der ISB und dem Land für die Förderung. Er bezeichnete die Arbeit der WiT als „Erfolgsgeschichte“.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung vom 20.08.24)