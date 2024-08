Unter Drogen am Steuer eingeschlafen: Transporter-Fahrer kommt von der Autobahn ab

MUTTERSTADT/A65. Wie die Polizeiautobahnstation Ruchheim mitteilt, ereignete sich am heutigen Dienstagmorgen, 20. August 2024, am Autobahnkreuz Mutterstadt auf der A65 in Richtung Ludwigshafen gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall.

Ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinters verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er offenbar kurz eingeschlafen war. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Straßengraben und kippte auf die Seite. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht auf THC-Konsum. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.300 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr vorübergehend umgeleitet werden. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die freiwillige Feuerwehr Dannstadt-Schauernheim im Einsatz. Den 44-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.