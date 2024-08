Klimaschutz-Kolumne der Stadt Trier – Bisher 150 Förderanträge für Balkon-PV-Anlagen

TRIER. Zuzanna Dolatowska studiert Umweltbiowissenschaften an der Universität Trier und ist derzeit als Praktikantin bei der Stabsstelle für Klima- und Umweltschutz im Einsatz. In ihrer regelmäßiger Klimaschutz-Kolumne berichtet sie vom aktuellen Stand des erfolgreichen Förderprogramms für Balkon-Photovoltaik (PV)-Anlagen:

Rund 150 Anträge wurden in den letzten drei Wochen bereits eingereicht. Einige konnten sogar schon bearbeitet und genehmigt werden. Über die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger freuen wir uns natürlich besonders, denn es zeigt, dass sich immer mehr Menschen an der Energiewende beteiligen möchten. Das ist eine Win-Win-Situation, denn jede Anlage trägt nicht nur dazu bei, den eigenen Strombedarf zu decken, sondern hilft auch dabei, den allgemeinen CO2-Ausstoß zu senken.

Das Team der Stabsstelle bemüht sich täglich, die Anträge zu bearbeiten und zu genehmigen, damit alle schnellstmöglich von der Förderung profitieren können. Liegen alle erforderlichen Angaben vollständig und korrekt vor, kann die Bearbeitung relativ zügig erfolgen.

Leider mussten allerdings auch einige Anträge abgelehnt werden, was meist auf formelle Fehler zurückzuführen ist. Ein Foto einer original verpackten Anlage oder eine nicht lesbare Rechnung sind häufige Ursachen für eine Ablehnung. Natürlich ist uns bewusst, dass es ärgerlich ist, wenn ein Antrag aus solchen Gründen nicht genehmigt werden kann. Deshalb möchte ich nochmal auf unsere städtische Internetseite aufmerksam machen, wo alle nötigen Hinweise und Informationen aufgelistet sind: www.trier.de/umwelt-verkehr/klimaschutz/erneuerbare-energien/photovoltaik/balkonkraftwerke/ Der Förderantrag kann mit Hilfe eines Online-Formulars gestellt werden.

Die Förderung für Balkonkraftwerke ist jedoch nicht das Einzige, was für die Trierer Bürgerinnen und Bürger von Interesse sein könnte. In Kürze startet nämlich ein weiteres spannendes Projekt, das das Stadtklima verbessern und den Grünanteil in der Stadt steigern soll. Interessierte können sich über eine Förderung von Begrünungsprojekten freuen. Bezuschusst wird sowohl die Begrünung von Dächern und Fassaden als auch eine Entsiegelung mit darauffolgender Bepflanzung.

Eine grünere Stadt birgt zahlreiche Vorteile. Neben ihrem ökologischen Nutzen wird auch das Stadtbild verschönert. Weitere Informationen zu dieser Förderung werden ebenfalls auf unserer Website zur Verfügung gestellt: www.trier.de/umwelt-verkehr/klimaschutz/klimawandelanpassung/begruenung-entsiegelung/

(Quelle: Stadt Trier)