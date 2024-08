RLP: Über 27.000 Euro Schaden – Prozessauftakt nach jahrelangem Betrug

KOBLENZ. Am 5.8.2024 beginnt vor der 12. Strafkammer des Landgerichts Koblenz ein Prozess wegen Betruges am Tatort Andernach und andernorts.

Die Staatsanwaltschaft legt der 29-jährigen Tabea H. u.a. zur Last in der Zeit vom 2.1.2018 bis 12.6.2024 in 27 Fällen betrügerische Handlungen verschiedener Art vorgenommen zu haben und damit mindestens 27.602,14 Euro erlangt zu haben. Die Angeklagte soll – teils unter Verwendung falscher Personalien – Waren bestellt, Mobilfunkverträge abgeschlossen, Wohnungen angemietet und einen PKW gekauft haben, ohne jedoch die Absicht oder die finanziellen Möglichkeiten gehabt zu haben, die diesbezüglichen Forderungen vollumfänglich zu begleichen. Weiter soll die Angeklagte im Internet Waren zum Verkauf angeboten haben, ohne diese jemals versenden zu wollen. Unter Zuhilfenahme fremder Konten soll sie sodann an die Zahlungen der Käufer gelangt sein. (Quelle: Landgericht Koblenz)