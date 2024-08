Opfer setzt sich zur Wehr: Überfall scheitert in Luxemburg – Täter flüchtet

LUXEMBURG. Am 2.8.2024 kam es gegen 14.00 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle Boulevard Franklin D.Roosevelt zu einem versuchten Überfall. Dabei hatte ein unbekannter Mann versucht, dem Opfer das Mobiltelefon aus der Hemdtasche zu entwenden. Dies gelang ihm jedoch nicht, da das Opfer sich zur Wehr setzte.

Der Täter flüchtete anschließend in Richtung der Rue Notre Dame. Beim Täter handelt es sich um einen Mann von nordafrikanischer Herkunft mit schwarzen Haaren und von schlanker Statur. Er war schwarz bekleidet, trug eine schwarze Baseballkappe mit einem Schriftzug und ihm fehlten ein paar Zähne.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen des Zwischenfalls bzw. nach der Identität des Täters. Zweckdienliche Hinweise sollen bitte der Polizeidienststelle Luxembourg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)