Trier: Schon wieder Einbruch in Schulgebäude – fast alle Türen aufgehebelt

TRIER. An dem vergangenen Wochenende von Freitag, dem 12. Juli, 14 Uhr, bis Montag, den 15. Juli, 8 Uhr verschafften sich unbekannte Täter erneut Zutritt zu einem Schulgebäude im Montessoriweg.

Bereits vor wenigen Wochen brachen unbekannte Täter in das Gebäude ein und entwendeten einen Safe (lokalo.de berichtete). In vorliegender Sache gelangten die Täter vermutlich durch eine Seitentür ins Innere der Schule, hebelten nahezu alle Türen zu Klassen- und Büroräumen auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651/9779-2290. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)