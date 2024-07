Diebesgut und Tausende Euro in bar: Unterschlagung durch Paketzusteller in Trier

TRIER. Am Donnerstagvormittag, 11. Juli, erstattete ein Ladeninhaber aus der Trierer Nagelstraße Strafanzeige wegen des Verdachts der Unterschlagung von Paketen gegen einen bis dato unbekannten Paketzusteller.

Der 22-Jährige tatverdächtige Paketdienstmitarbeiter wurde am darauffolgenden Tag von Einsatzkräften der Polizeiwache Innenstadt kontrolliert und vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der Durchsuchung des Tatverdächtigen und des mitgeführten Fahrzeuges stellten die Beamten Diebesgut und Bargeld in Höhe mehrerer Tausend Euro fest. Der Mann räumte die Tat ein.

Der Tatverdächtige wurde am Freitagmittag, 12. Juli, dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)