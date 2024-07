Verkehrsbehinderungen in Tarforst wegen Baumaßnahme An der Pferdsweide

TRIER. Ab 22. Juli erneuern die Stadtwerke Trier (SWT) die Wasserleitung in der Straße An der Pferdsweide im Stadtteil Tarforst. Da der erste Teilabschnitt im vielbefahrenen Bereich des Verkehrskreisels Kohlenstraße liegt, beginnen die Bauarbeiten in den Sommerferien. Der Kreisel wird in dieser Phase hälftig gesperrt.

Die Abfahrten in Richtung Filsch, Uni und Karl-Carstens-Straße bleiben mit Ampelregelung befahrbar. Bei guter Witterung dauern die Arbeiten in diesem Bereich voraussichtlich zwei Wochen, bis 2. August.

Im Anschluss daran, ab dem 5. August, setzen sich die Arbeiten in insgesamt drei weiteren Bauabschnitten in Richtung Ortskern Tarforst, bis zur Einmündung in die Straße Im alten Garten, fort. In den Bauabschnitten zwei bis vier ist jeweils eine Vollsperrung im Bereich der laufenden Arbeiten erforderlich. Die Zufahrt für Anlieger wird gewährleistet.

Die Bauarbeiten wirken sich auch auf den Busverkehr aus: Vom 22. Juli bis voraussichtlich Ende September / Anfang Oktober (Beginn des vierten Bauabschnitts Kreuzung Andreasstraße bis Im alten Garten) werden die Linien 3 und 83 nicht durch Tarforst, sondern über die Kohlenstraße direkt zur Haltestelle Tarforst-Karl-Carstens-Straße fahren. Die Haltestellen in Tarforst sind für die Dauer der Sperrung aufgehoben.

Die SWT bitten Anlieger und Fahrgäste um Verständnis. Die Gesamtmaßnahme dauert voraussichtlich bis Anfang November. Für Fragen zur Baumaßnahme stehen die SWT unter 0651/717-3600 zur Verfügung. Für Fragen zur Busumleitung sind die SWT im Stadtbus-Center oder unter 0651/717273 erreichbar.

Bei guter Witterung gehen die SWT aktuell von folgendem Zeitplan aus:

Teilabschnitt 1: Kreisel Kohlenstraße , 22. Juli – 2. August 2024

Der Kreisel wird hälftig gesperrt, die Äste Richtung Filsch, Uni und Karl-Carstens-Straße bleiben mit Ampelregelung befahrbar.

Teilabschnitt 2: Kreisel bis Einmündungsbereich An der Pferdsweide 5. August – 16. August 2024 Vollsperrung; befahrbar für Bewohner in Einbahnstraßenregelung

Teilabschnitt 3: An der Pferdsweide 46 bis hinter Kreuzung Andreasstraße 19. August – 27. September Vollsperrung; befahrbar für Bewohner in Einbahnstraßenregelung

Teilabschnitt 4: Kreuzung Andreasstraße bis Im alten Garten 30. September – 31. Oktober Vollsperrung; befahrbar für Bewohner in Einbahnstraßenregelung (Quelle: SWT)