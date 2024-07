Trier: Illegales Rennen auf der Luxemburger Straße – Ermittlungen laufen

TRIER. Im Zusammenhang mit der Durchführung eines illegalen Fahrzeugrennens hat die Polizeiinspektion Trier erste Ermittlungen aufgenommen. Wie durch einen Zeugen gemeldet worden war, hatten sich am vergangenen Freitag, 12.7.2024, gegen 20.30 Uhr, ein schwarzer Jaguar und ein schwarzer BMW in der Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Zewen ein Rennen geliefert.

Mit geschätzten 140 km/h hatten die beiden Fahrzeuge mehrere Verkehrsteilnehmer überholt und selbst in der Ortslage Zewen mit stark überhöhter Geschwindigkeit möglicherweise andere gefährdet. Die Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge stehen indes fest.

Zeugen, die Angaben zum beschriebenen Sachverhalt machen können oder gar selbst durch den Jaguar oder den BMW bedrängt, genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Wache der Polizeiinspektion Trier unter 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)