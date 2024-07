Strafprozess in Trier: Angeklagter soll 35 (!) Fahrzeuge beschädigt haben

TRIER. Am 11. Juli 2024 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Sachbeschädigung in 35 Fällen.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 51-jährigen Angeklagten aus Trier zur

Last, in der Nacht vom 13.9.2023 auf den 14.9.2024 in der Trierer Innenstadt insgesamt 35

Fahrzeuge beschädigt zu haben. In 32 Fällen soll er mit einem Messer jeweils einen Reifeneines Fahrzeugs zerstochen haben, in drei Fällen soll er an jeweils einem Fahrzeug den Lack zerkratzt haben. Insgesamt soll ein Schaden in Höhe von über 16.000 Euro entstanden sein. (Quelle: Amtsgericht Trier)