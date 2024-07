Leitung der Jugendstrafanstalt Wittlich: Philipp Stahlhacke folgt auf Jürgen Thum

WITTLICH. Philipp Stahlhacke hat am gestrigen Montag sein neues Amt als Leiter der Jugendstrafanstalt Wittlich angetreten. Er folgt damit auf Jürgen Thum, der die Jugendstrafanstalt seit Mai 2017 geleitet hatte und nun in den Ruhestand getreten ist.

Bei der Übergabe der Ruhestandsurkunde im Ministerium der Justiz Anfang Juni hatte Justizminister Herbert Mertin Jürgen Thum für seine langjährige Tätigkeit im rheinland-pfälzischen Strafvollzug und insbesondere für sein Engagement für die Jugendstrafanstalt gedankt: „Über sieben Jahre haben Sie die Jugendstrafanstalt Wittlich geleitet und damit ganz maßgeblich geprägt. Mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben Sie im Jugendstrafvollzug immer wieder neue Wege beschritten, Ideen entwickelt und Projekte umgesetzt. Dabei waren Ihnen erzieherische Aspekte bei der Begleitung der jungen Menschen besonders wichtig. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren nun beginnenden Ruhestand bei guter Gesundheit genießen können!“

Anschließend gratulierte Minister Mertin Philipp Stahlhacke zum neuen Amt: „Lieber Herr Stahlhacke, seit fast neun Jahren bereichern Sie nun schon den rheinland-pfälzischen Justizvollzug am Standtort Wittlich und haben in diesen Jahren sehr viele Facetten des Vollzugs kennengelernt. Für die Justizvollzugsanstalt Wittlich ist Ihr Weggang ein Verlust; für die Jugendstrafanstalt, die Sie bei Ihrer früheren Tätigkeit bereits kennenlernen konnten, jedoch ein großer Gewinn. Für Ihre neue Aufgabe wünsche ich Ihnen recht herzlich viel Erfolg und Freude!“

Information:

Jürgen Thum trat 1980 in den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten des Landes Rheinland-Pfalz ein. Von 1983 bis 1991 war er als Vollzugsbeamter des gehobenen Dienstes zunächst an der Jugendstrafanstalt Wittlich, später an der Justizvollzugsanstalt Kaiserslautern beschäftigt. Ab Oktober 1991 war er an der Justizvollzugsschule Wittlich beschäftigt, deren stellvertretender Leiter er 2005 wurde. 2013 erfolgte ein Wechsel an die Justizvollzugsanstalt Diez. Zum 1. Mai 2017 übernahm Jürgen Thum die Leitung der Jugendstrafanstalt Wittlich, die er bis zu seinem Ruhestandseintritt am 30. Juni 2024 geleitet hat.

Philipp Stahlhacke begann 2015 seine Laufbahn in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal. Im November 2016 wurde er an die Jugendstrafanstalt Wittlich versetzt. Im Jahr 2018 wurde Herr Stahlhacke unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Regierungsrat sowie zum stellvertretenden Leiter der Justizvollzugsanstalt Wittlich ernannt. Im Mai 2021 erfolgte seine Beförderung zum Oberregierungsrat. Seit dem 1. Juli 2024 leitet Herr Stahlhacke die Jugendstrafanstalt Wittlich. (Quelle: Justizministerium Rheinland-Pfalz)