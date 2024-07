Übler WhatsApp-Betrug: Seniorin aus Trier um fünfstelligen Betrag betrogen

TRIER/ESSEN/FRANKFURT a. M. Am 11. Juli 2023 kontaktierten bislang unbekannte Täter eine zum Tatzeitpunkt 77-jährige Geschädigte aus Trier über den Messengerdienst WhatsApp.

Im Glauben über eine neue Mobilnummer mit ihrer Tochter zu kommunizieren, überwies die Geschädigte im weiteren Verlauf auf Anweisung der Täter einen fünfstelligen Geldbetrag verteilt auf mehrere Konten.

Im Anschluss hoben mehrere unbekannte Täter das Geld an verschiedenen Geldautomaten in Frankfurt am Main und Essen ab. Hierbei wurden sie von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Kripo Trier sucht nun mit diesen Aufnahmen nach Hinweisen zu den Tatverdächtigen.

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Personen geben können, werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)