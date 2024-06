Neuer Ampel-Blitzer in Trier: An dieser Stelle wird bald fest geblitzt

TRIER. Aktuell gibt es in Trier sieben stationäre Ampel-Blitzer, die sowohl das Anhalten bei Rot wie auch die Geschwindigkeit der Fahrzeuge kontrollieren, zwölf sollen es insgesamt werden. Wie der Volksfreund berichtet, soll nun an einer sog. „Unfallhäufungsstelle“ im Trierer Norden ein weiterer Ampel-Blitzer aufgestellt werden, der achte also.

Konkret geht es um die erste Ampel stadteinwärts hinter dem Verteilerkreis, also in Höhe des Ratio-Einkaufszentrums und des Globus-Baumarkts an der Castelforte-Straße. Dies gehe aus einer Anfrage der Grünen-Abgeordneten Lea Heidbreder und Carl-Bernhard von Heusinger an das rheinland-pfälzische Innenministerium hervor. Die Fertigstellung solle noch diesen Sommer erfolgen, so Stadtsprecher Michael Schmitz gegenüber der Zeitung.

Grund für die Auswahl des Standortes ist eine hohe Beanstandungsquote bei Messungen mit mobilen Blitzern. Z.T. waren mehr als fünf Prozent der gemessenen Fahrzeuge zu schnell gegenüber weniger als einem Prozent bei andren Messungen. Es wird vermutet, dass die hohe Beanstandungsquote damit zu tun hat, dass die von der Autobahn kommenden Verkehrsteilnehmer mit hoher Geschwindigkeit ankommen und ihr Fahrzeug stadteinwärts auslaufen lassen, v.a. wenn die Ampel Grün zeigt. Dies dürfte künftig häufiger zu Bußgeldern führen, wenn der neue stationäre Blitzer in Betrieb geht. (Quelle: Trierischer Volksfreund)