Trierer Altstadtfest: Alle Zusatzbusse und Umleitungen

TRIER. Wie die VRT Trier mitteilt, werden am Altstadtfest in Trier während des gesamten Wochenendes vom 28. Juni bis 30. Juni Zusatzbusse fahren.

Sie halten an den üblichen Haltestellen der Linien zu in der digitalen Fahrplanauskunft einsehbaren Zeiten. Außerdem fahren mehrere Buslinien Umleitungen – dies auch schon während der Veranstaltung Porta³ seit 17. Juni. Hier bündeln wir euch alle Infos:

Zwischen Montag, 17. Juni, bis einschließlich Montag, 1. Juli 2024, 12:00 Uhr, werden einige Buslinien im Bereich der Porta Nigra für die Veranstaltungen Porta³ und Altstadtfest umgeleitet. Die Buslinien, die von der Treviris-Passage kommen, fahren eine Ersatzhaltestelle in der Christophstraße an. Die Haltestellen Porta Nigra im Margarethengässchen und in der Simeonstraße sind für die Dauer der Veranstaltung aufgehoben.

Alle Umleitungen im Überblick:

SWT

Die Busse der Linien 1, 2, 3, 11 und 13 in Richtung Trier-Nord oder Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle Treviris die gewohnte Route und werden über die Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee umgeleitet.

in Richtung Trier-Nord oder Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle Treviris die gewohnte Route und werden über die Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee umgeleitet. Alle Busse der Linie 4 enden an der Haltestelle Porta Nigra/Simeonstiftplatz und beginnen ihre Fahrt in Richtung Hauptbahnhof an der Haltestelle Christophstraße.

enden an der Haltestelle Porta Nigra/Simeonstiftplatz und beginnen ihre Fahrt in Richtung Hauptbahnhof an der Haltestelle Christophstraße. Die Busse der Linien 5, 8, 9 und 14 in Richtung Moselstadion, Ehrang/Quint, Castelforte und Hochschule fahren bis zur Haltestelle Treviris die gewohnte Strecke und werden über die Moselstraße und Bruchhausenstraße auf die normale Route geleitet.

in Richtung Moselstadion, Ehrang/Quint, Castelforte und Hochschule fahren bis zur Haltestelle Treviris die gewohnte Strecke und werden über die Moselstraße und Bruchhausenstraße auf die normale Route geleitet. Alle Busse der Linien 6 und 18 in Richtung Porta Nigra fahren bis zur Haltestelle Treviris ihre normale Route und werden dann über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Haltestelle Porta Nigra/Simeonstiftplatz geleitet, wo die Linie endet. In Richtung Trimmelter Hof und Pfalzel starten die Linien 6 und 18 an der Haltestelle Treviris.

in Richtung Porta Nigra fahren bis zur Haltestelle Treviris ihre normale Route und werden dann über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Haltestelle Porta Nigra/Simeonstiftplatz geleitet, wo die Linie endet. In Richtung Trimmelter Hof und Pfalzel starten die Linien 6 und 18 an der Haltestelle Treviris. Die Busse der Linien 73 und 76 in Richtung Weidengraben und Nells Park fahren ihre gewohnte Strecke bis zur Haltestelle Treviris und werden dann über Moselstraße und Bruchhausenstraße umgeleitet.

in Richtung Weidengraben und Nells Park fahren ihre gewohnte Strecke bis zur Haltestelle Treviris und werden dann über Moselstraße und Bruchhausenstraße umgeleitet. Die Busse der Linie 80 in Richtung Moselstadion fahren bis zur Haltestelle Treviris die gewohnte Strecke und werden über die Moselstraße und Bruchhausenstraße auf die normale Route geleitet.

in Richtung Moselstadion fahren bis zur Haltestelle Treviris die gewohnte Strecke und werden über die Moselstraße und Bruchhausenstraße auf die normale Route geleitet. Die Busse der Linie 81, 83 und 89 in Richtung Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle Treviris nach Plan und dann eine Umleitung über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zurück auf die übliche Strecke.

in Richtung Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle Treviris nach Plan und dann eine Umleitung über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zurück auf die übliche Strecke. Die Linien 82 und 87 in Richtung Hauptbahnhof werden nach der Haltestelle Treviris über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee auf die normale Route geleitet. In Richtung Porta Nigra fahren die Busse bis zur Haltestelle Treviris ihre gewohnte Route und werden dann über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Haltestelle Porta Nigra/Simeonstiftplatz geleitet, wo die Linien enden. In Richtung Mariahof und Schweichbeginnen die Linien an der Haltestelle Treviris.

in Richtung Hauptbahnhof werden nach der Haltestelle Treviris über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee auf die normale Route geleitet. In Richtung Porta Nigra fahren die Busse bis zur Haltestelle Treviris ihre gewohnte Route und werden dann über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Haltestelle Porta Nigra/Simeonstiftplatz geleitet, wo die Linien enden. In Richtung Mariahof und Schweichbeginnen die Linien an der Haltestelle Treviris. Die Linie 86 in Richtung Hauptbahnhof fährt bis zur Haltestelle Maarstraße normal und wird über die Christophstraße zurück auf die gewohnte Route geleitet. Ab dem Hauptbahnhof in Richtung Nells Park fährt die Linie 86 bis zur Haltestelle Theodor-Heuss-Allee die übliche Strecke und wird über die Paulinstraße umgeleitet. Die Busse ab Nikolaus-Koch-Platz in Richtung Nells Park werden ab der Haltestelle Treviris über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee umgeleitet.

in Richtung Hauptbahnhof fährt bis zur Haltestelle Maarstraße normal und wird über die Christophstraße zurück auf die gewohnte Route geleitet. Ab dem Hauptbahnhof in Richtung Nells Park fährt die Linie 86 bis zur Haltestelle Theodor-Heuss-Allee die übliche Strecke und wird über die Paulinstraße umgeleitet. Die Busse ab Nikolaus-Koch-Platz in Richtung Nells Park werden ab der Haltestelle Treviris über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee umgeleitet. Die Haltestellen Porta Nigra im Margarethengässchen sowie in der Simeonstraße werden im Zeitraum vom 17. Juni bis 12 Uhr am 1. Juli 2024 aufgehoben und an die Haltestellen Treviris und Christophstraße verlegt. Die Haltestelle Nordallee/Krankenhaus wird an die Haltestelle Bruchhausenstraße verlegt. Alle Haltestellen auf den Umleitungsstrecken werden angefahren.

Die Linien 10, 30, 31, 84, 85 und 88 fahren laut Fahrplan ohne Umleitung.

Busfahrplan am Altstadtfest: Am Freitag, 28. Juni, und Samstag, 29. Juni 2024, fahren die 80er Linien ihren normalen Nachtbusfahrplan bis 2:15 Uhr, in dieser Zeit gilt ein 30-Minuten-Takt in alle Richtungen. Die Stadtwerke setzen Zusatzbusse ein (s.u.).

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center unter der 0651 71 72 73 zur Verfügung.

Jozi-Reisen

Linie 20 Porta Hoch³:

Aufgrund der Veranstaltung Porta Hoch³ wird ab Montag, den 17. Juni2024 ab 12:00 Uhr bis Montag 24. Juni 2024 die Haltestelle Porta Nigra aufgehoben.

In Richtung Hauptbahnhof Trier wird die Linie 20 wie folgt umgeleitet:

Normaler Linienverlauf bis Haltestelle Trier Treviris, dann erfolgt eine Umleitung über die Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zum Hauptbahnhof Trier.

In der Christophstraße ist eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

In Richtung Kaiserthermen fährt die Linie 20 den normalen Linienverlauf.

Linie 20 Altstadtfest:

Aufgrund der Veranstaltung Altstadtfest Trier wird ab Montag, den 24.06.2024 bis Montag den 01.07.2024 bis 12:00 Uhr die Haltestelle Porta Nigra aufgehoben.

In Richtung Hauptbahnhof Trier wird die Linie 20 wie folgt umgeleitet:

Normaler Linienverlauf bis Haltestelle Trier Treviris, dann erfolgt eine Umleitung über die Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zum Hauptbahnhof Trier.

In der Christophstraße ist eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

In Richtung Kaiserthermen fährt die Linie 20 den normalen Linienverlauf

Zusatzbusse Altstadtfest:

In den Nächten zwischen 28. Juni bis 30. Juni gibt es für euch anlässlich des Altstadtfestes in Trier auf bestimmten Bus- und Zuglinien Zusatzbusse. Sie halten an allen üblichen Haltestellen der Linien.

Freitag: Folgende Zusatzbusse verkehren freitagnachts vom 28./29. Juni 2024:

Linie 22/221 Richtung Leiwen : als Linie 22 ab Trier Hbf um 1:25 Uhr, weiter als Linie 221 ab Schweich Brunnen um 2:20 Uhr. Ankunft in Leiwen um 3:09 Uhr.

Richtung : als Linie 22 ab Trier Hbf um 1:25 Uhr, weiter als Linie 221 ab Schweich Brunnen um 2:20 Uhr. Ankunft in Leiwen um 3:09 Uhr. Linie 220 Richtung Schweich und Leiwen: Die letzte Fahrt, die in Trier Hbf um 0:52 Uhr abfährt, wird bis nachLeiwen verlängert und kommt dort um 2:09 Uhr an.

Richtung Die letzte Fahrt, die in Trier Hbf um 0:52 Uhr abfährt, wird bis nachLeiwen verlängert und kommt dort um 2:09 Uhr an. Linie 420 Richtung Irrel : Bekommt eine weitere Fahrt. Diese fährt an Trier Hbf um 0:05 Uhr ab und kommt um 0:52 Uhr in Irrel an.

Richtung : Bekommt eine weitere Fahrt. Diese fährt an Trier Hbf um 0:05 Uhr ab und kommt um 0:52 Uhr in Irrel an. Linie 800 Richtung Idar-Oberstein: Zusätzliche Fahrt fährt um 0:33 Uhr in Trier Hbf ab (0:36 Uhr ab Theodor-Heuß-Allee nähe Porta Nigra) und fährt über Longuich und Thalfang nach Idar-Oberstein.

Samstag Folgende Zusatzbusse verkehren samstagsnachts vom 29./30. Juni 2024:

Linie 22/221 Richtung Leiwen : als Linie 22 ab Trier Hbf um 1:25 Uhr, weiter als Linie 221 ab Schweich Brunnen um 2:20 Uhr. Ankunft in Leiwen um 3:09 Uhr.

Richtung : als Linie 22 ab Trier Hbf um 1:25 Uhr, weiter als Linie 221 ab Schweich Brunnen um 2:20 Uhr. Ankunft in Leiwen um 3:09 Uhr. Linie 220 Richtung Schweich und Leiwen : Die letzte Fahrt, die in Trier Hbf um 0:52 Uhr abfährt, wird bis nachLeiwen verlängert und kommt dort um 2:09 Uhr an.

Richtung und : Die letzte Fahrt, die in Trier Hbf um 0:52 Uhr abfährt, wird bis nachLeiwen verlängert und kommt dort um 2:09 Uhr an. Linie 420 Richtung Irrel: Bekommt eine weitere Fahrt. Diese fährt an Trier Hbf um 1:05 Uhr ab und kommt um 1:52 Uhr in Irrel an.

Richtung Bekommt eine weitere Fahrt. Diese fährt an Trier Hbf um 1:05 Uhr ab und kommt um 1:52 Uhr in Irrel an. Linie 800 Richtung Idar-Oberstein: Zusätzliche Fahrt fährt um 0:33 Uhr in Trier Hbf ab (0:36 Uhr ab Theodor-Heuß-Allee nähe Porta Nigra) und fährt über Longuich und Thalfang nach Idar-Oberstein.

Richtung Zusätzliche Fahrt fährt um 0:33 Uhr in Trier Hbf ab (0:36 Uhr ab Theodor-Heuß-Allee nähe Porta Nigra) und fährt über Longuich und Thalfang nach Idar-Oberstein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag setzt die DB in Trier zwei zusätzliche Busse in Richtung Schweich und Wittlich ein. Der Fahrplan findet ihr hier.

Sonntag Folgende Zusatzbusse verkehren sonntagsnachts vom 30./1. Juni/Juli 2024:

Linie 22/221 Richtung Leiwen : als Linie 22 ab Trier Hbf um 23:25 Uhr, weiter als Linie 221 ab Schweich, Brunnen um 0:20 Uhr. Ankunft Leiwen 1:09 Uhr

Richtung : als Linie 22 ab Trier Hbf um 23:25 Uhr, weiter als Linie 221 ab Schweich, Brunnen um 0:20 Uhr. Ankunft Leiwen 1:09 Uhr Linie 22/221 Richtung Leiwen : als Linie 22 ab Trier Hbf um 1:25 Uhr, weiter als Linie 221 ab Schweich Brunnen um 2:20 Uhr. Ankunft in Leiwen um 3:09 Uhr.

Richtung : als Linie 22 ab Trier Hbf um 1:25 Uhr, weiter als Linie 221 ab Schweich Brunnen um 2:20 Uhr. Ankunft in Leiwen um 3:09 Uhr. Linie 25 Richtung Trierweiler : Es gibt abends zwei weitere Fahrten ab Trier Hbf um 23:35 Uhr und 1:35 Uhr. Sie kommen in Trierweiler um 0:00 Uhr bzw. 2:00 Uhr an.

Richtung : Es gibt abends zwei weitere Fahrten ab Trier Hbf um 23:35 Uhr und 1:35 Uhr. Sie kommen in Trierweiler um 0:00 Uhr bzw. 2:00 Uhr an. Linie 26 Richtung Newe l: Es gibt abends eine weitere Fahrt. Diese fährt ab Trier Hbf um 0:25 Uhr ab und kommt in Newel um 0:58 Uhr an.

Richtung l: Es gibt abends eine weitere Fahrt. Diese fährt ab Trier Hbf um 0:25 Uhr ab und kommt in Newel um 0:58 Uhr an. Linie 400 Richtung Bitburg : Es gibt eine weitere Fahrt. Diese fährt ab Trier Hbf um 0:52 Uhr ab und kommt um 1:43 Uhr in Bitburg an.

Richtung : Es gibt eine weitere Fahrt. Diese fährt ab Trier Hbf um 0:52 Uhr ab und kommt um 1:43 Uhr in Bitburg an. Linie 420 Richtung Irrel: es gibt drei zusätzliche Fahrten ab Trier Hbf. Diese fahren um 21:05 Uhr, 23:05 Uhr und 1:05 Uhr. Und kommen um 21:52 Uhr, 23:52 Uhr und 1:52 Uhr an.

Sie halten an den üblichen Haltestellen der Linien zu den in der digitalen Fahrplanauskunft einsehbaren Zeit.