Region: Smart überschlägt sich und landet im Straßengraben – 35-Jährige verletzt

MONZELFELD. Wie die Polizei mitteilt, kam es am heutigen Freitagmorgen, 21. Juni, auf der K 94 bei Monzelfeld gegen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Demnach kam das Fahrzeug einer 35-jährigen Fahrerin ausgangs einer leichten Linkskurve ins Schleudern, so dass sich der Kleinwagen in der Folge im Straßengraben überschlug. Die Fahrerin aus einer nahen Hunsrückgemeinde wurde hierbei nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde die Frau in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Smart war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.