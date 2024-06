Brotprüfungen: Tolle Auszeichnungen für die Innungsbäcker der Region Mosel-Eifel-Hunsrück

BERNKASTEL-KUES. Innungsbäcker legten Anfang Juni in Bernkastel-Kues insgesamt über 50 Brote und Brötchen zur Beurteilung durch den unabhängigen Sachverständigen Karl Ernst Schmalz vom Deutschen Brotinstitut aus Berlin vor. Die Brotprüfung fand unter den Augen der Öffentlichkeit in der Geschäftsstelle der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank in Bernkastel-Kues statt.

Die Brotprüfung, der sich die regionalen Innungsbäcker unterziehen, ist eine freiwillige Selbstkontrolle und wird seit über 60 Jahren vom Deutschen Brotinstitut e. V. durchgeführt. Lokal organisiert wurde sie von der Bäcker-Innung Mosel-Eifel-Hunsrück Region. Gleich Zehnmal Gold bescheinigte der Brotprüfer bei der sensorischen Prüfung der Backwaren dieses Jahr. Für eine Goldauszeichnung muss das jeweilige Produkt drei Jahre in Folge ein „Sehr gut“ erhalten.

Fünfmal Gold konnte die Brauneberger Bäckerei Karsten Fleury für sich beanspruchen. Ausgezeichnet wurden die Brote Moselkruste, Wurzelbrot und Marokkanisches Baguette, Marokkaner Brötchen und die Kartoffel Chia Brötchen. Ebenso fünfmal Gold erhielt die Bäckerei Flesch GmbH von Thomas Flesch aus Dudeldorf für sein Kosakenbrot, Urkornbrot, Eifelkornbrot, das Roggenmischbrot und für Flebbys Brötchen. Weitere „Sehr gut“ Bewertungen erhielten die teilnehmenden Bäckereien Cafe Flesch GmbH (Florian Flesch) aus Landscheid, Bäckerei Günther Schnur aus Binsfeld und Bäckerei Bernd Kunsmann aus Zeltingen-Rachtig.