++ Stadtrat Trier: Vorläufiges Endergebnis da – Keine „Ampel-Mehrheit“ mehr – Alle Infos ++

TRIER. Die Auszählung der Stimmen für die gestrige Trierer Stadtratswahl hat am heutigen Montag, 10. Juni, ein vorläufiges Endergebnis hervorgebracht. Bei einer Wahlbeteiligung von 61.1 Prozent ist die CDU der Wahlsieger mit insgesamt 24,8 Prozent der Stimmen uns insgesamt in 14 Sitzen im Stadtrat. Die bisherige „Trierer Ampel“ erhielt von Wählern keine Mehrheit mehr – gemeinsam kommen SPD (12 Sitze), Grüne (12 Sitze) und FDP (3 Sitze) auf insgesamt 27 der insgesamt 56 Sitze im Stadtrat. Die genauen Ergebnisse im Überblick.

Vorläufiges Endergebnis (Quelle: Stadt Trier)

CDU – 24,8 Prozent

SPD – 21,7 Prozent

Grüne – 21,2 Prozent

AfD – 10,5 Prozent

DIE LINKE – 5,2 Prozent

FDP – 4,4 Prozent

Freie Wähler – 4,2 Prozent

UBT – 3,7 Prozent

DIE PARTEI – 3,4 Prozent

APD – 0,6 Prozent

Die Bürgerliste – 0,5 Prozent

Daraus ergibt sich folgende Sitzverteilung:

Die genauen Namen der gewählten Stadtratsmitglieder sowie weitere Statistiken können HIER nachgeschaut werden.

Keine Mehrheit mehr für „Trierer Ampel“

Zu den Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat lässt sich festhalten, dass es keine Mehrheit mehr für die „Trierer-Ampel“ gibt (27 von 56 Sitzen), auch eine große Koalition zwischen SPD und CDU (gesamt 26 Sitze) hätte keine Mehrheit. Dasselbe gilt für „Schwarz-Grün“ mit ebenfalls lediglich 26 der 56 Stimmen. Für eine Mehrheit im Stadtrat ist also – je nach Konstellation – immer ein Zusammenschluss aus mindestens drei oder sogar vier Parteien nötig. Entsprechende Sondierungsgespräche werden sicherlich in den kommenden Tagen stattfinden. Da Grüne, SPD und CDU bislang eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen, welche sechs Sitze im Stadtrat errungen hat, sind also die vermeintlich „kleineren“ Parteien wie FDP, DIE PARTEI, DIE LINKE, UBT und Freien Wähler das Zünglein an der Waage. Es wird also spannend in den nächsten Tagen und Wochen.