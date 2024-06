Suff-Fahrten in Luxemburg: Trunkenbold zweimal hintereinander erwischt

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Kurz vor 4.00 Uhr stieß eine Polizeistreife in Clausen auf ein Fahrzeug, welches mit erhöhter Geschwindigkeit aus einem Parkhaus gesteuert wurde. Daraufhin wurde der Fahrer kontrolliert. Da der Alkoholtest positiv verlief, wurde der Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt.

Gegen 3.30 Uhr wurde der Polizei ein Motorrad gemeldet, welches auf der A13 in starken Schlangenlinien und mit sehr variabler Geschwindigkeit gesteuert wurde. Die Polizei konnte den Fahrer antreffen und kontrollieren. Er stand unter Alkoholeinfluss, so dass sein Führerschein eingezogen wurde. Anzeige wurde erstellt.

Gegen 1.00 Uhr wurde der Polizei ein PKW in Mamer gemeldet, welcher in Schlangenlinien gesteuert wurde. Die Polizei konnte das Fahrzeug kurz darauf abgestellt in einer Wohnsiedlung auffinden. Der Fahrer schlief hinter dem Steuer. Da der Alkoholtest positiv ausfiel, wurde der Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt.

Gegen 1.00 Uhr stieß eine Polizeistreife auf der A7 auf ein Fahrzeug, welches ebenfalls eine auffällige Fahrweise aufwies. Daraufhin wurde das Fahrzeug gestoppt und der Fahrer kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass dieser bereits einem Fahrverbot unterlag. Zudem fiel der Alkoholtest positiv aus. Somit wurde Anzeige erstellt.

Ein vermutlich betrunkener Fahrer wurde der Polizei gestern gegen 20.00 Uhr auch in Dudelange gemeldet. Der Fahrer konnte wenig später an seinem Wohnsitz angetroffen werden. Der Alkoholtest verlief positiv, so dass der Führerschein eingezogen wurde.

Gestern Vormittag wurde der Polizei eine vermutlich betrunkene Person auf einem Parking am Flughafen gemeldet. Vor Ort konnte der Mann angetroffen werden. Indem er angab, mit seinem Wagen zum Parking gefahren zu sein, wurde ein Alkoholtest gemacht, welcher positiv verlief, so dass der Führerschein eingezogen wurde. Kurze Zeit später wurde der Mann erneut mit seinem PKW von einer Polizeistreife gestoppt. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Beschlagnahmung des PKW an. Anzeige wurde erstellt.

Gestern Vormittag verunfallte ein Mann am Croix de Gasperich mit seinem Fahrzeug und wurde dabei leicht verletzt. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Sein Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)