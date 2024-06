Unbekannter zündet Müllcontainer an Supermarkt an – 15.000 Euro Schaden

SCHIFFWEILER. Am gestrigen Samstag kam es gegen 1.10 Uhr im Bereich der Anlieferung eines Lebensmitteldiscounters in der Straße „Auf der Brück“ in Schiffweiler zu einem Brandgeschehen. Hierbei wurde der Inhalt der an der Gebäudefassade abgestellten Müllcontainer durch einen unbekannten Täter entzündet.

Durch die Hitzeentwicklung platzte der Putz der Gebäudefassade ab. Ebenso wird der Deckenbereich nahe der Brandausbruchsstelle durch Rußbildung beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht.

Bei Hinweisen zur Tat oder zum Täter wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen (Telefon: 06821/2030). (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)