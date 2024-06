Saarburg: Zweijähriges Kind versehentlich in Auto eingesperrt

SAARBURG. Am heutigen Donnerstag, 6. Juni 2024, erlangtedie Polizeiinspektion Saarburg gegen 15.55 Uhr Kenntnis über ein Kind, welches in einem, auf dem Parkplatz am Leukbach parkenden Pkw eingesperrt sei.

Die Fahrzeugführerin hatte ihren zweijährigen Sohn in den Kindersitz auf der Rückbank gesetzt.

Hierbei schloss sie die Tür, obwohl sich der Fahrzeugschlüssel noch im Innenraum des Fahrzeugs befand und sperrte so unfreiwillig das Auto ab. Eine Passantin bemerkte das Malheur und kontaktierte die Feuerwehr. Durch diese konnte die Fahrzeugtür geöffnet und das Kind wohlerhalten der Mutter übergeben werden.

Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Saarburg, ein RTW des DRK Saarburg sowie die Polizei Saarburg.