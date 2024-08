World Beer Award 2024: Karlsberg räumt ab – Bitburger nur Zaungast beim Bier-Oscar!

HOMBURG. Die Karlsberg Brauerei hat bei den renommierten World Beer Awards in London erneut ihre Klasse unter Beweis gestellt und gleich elf Preise abgeräumt. Mit Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien konnte Karlsberg das Ergebnis aus dem Vorjahr sogar noch übertreffen und zählt damit zu den erfolgreichsten Brauereien des Wettbewerbs.

Zweimal Gold für Karlsberg: Helles Weizen und Pale Ale überzeugen

Besonders erfolgreich war Karlsberg mit zwei Goldmedaillen für das Pale Ale und das Helle Weizen alkoholfrei. Das Pale Ale setzte sich in der Kategorie „Pale Beer – American Style Pale Ale“ durch und wurde als bestes Bier Deutschlands in seiner Klasse ausgezeichnet. Auch das alkoholfreie Helle Weizen konnte die internationale Jury in der Kategorie „No & Low Alcohol – Wheat Beer“ überzeugen und sicherte sich den Titel „Germany Winner“. Damit knüpfen die Biere an ihre bisherigen Erfolge an: Während das Pale Ale die Bierfans schon bei den Braunachten begeisterte, konnte das Helle Weizen bereits 2019 eine Silbermedaille ergattern.

Karlsberg Radler alkoholfrei holt Gold

Auch das Karlsberg Radler alkoholfrei setzte seine Erfolgsserie fort. Bereits in den Jahren 2021 und 2022 hatte das erfrischende Biermischgetränk Auszeichnungen erhalten, und auch dieses Jahr wurde es in der Kategorie „No & Low Alcohol Flavoured“ mit Gold prämiert. Ein weiterer Beweis dafür, dass Karlsberg auch bei alkoholfreien Bieren vorne mitspielt.

Sechs Silber- und zwei Bronzemedaillen: Karlsberg in Bestform

Neben den Goldmedaillen konnte Karlsberg auch bei weiteren Sorten punkten: Silber gab es unter anderem für das Export, das Helle und das Kellerbier. Auch das starke Bockbier und die verschiedenen Radler-Sorten überzeugten die Jury. Bronze sicherten sich das alkoholfreie Pilsener und das klassische Pilsener in der Kategorie „Lager – Classic Pilsener“.

„Wir sind sehr stolz auf diese internationalen Auszeichnungen und freuen uns besonders, dass wir dieses Jahr unseren Erfolg vom letzten Jahr noch toppen konnten“, sagte Andreas Oster, Marketingleiter der Karlsberg Brauerei, nach der Preisverleihung. Die Auszeichnungen sind ein Beweis für die kontinuierliche Qualitätsarbeit der Brauerei und die Innovationsfreude im Sortiment.

Karlsberg setzt Zeichen – Bitburger bleibt nüchtern

Während Karlsberg mit seinen elf Auszeichnungen einen großen Erfolg feiern kann, gingen andere große Namen der Branche leer aus – darunter die bekannte Bitburger Brauerei. Während Bitburger dieses Jahr keinen der begehrten Preise abräumen konnte, zeigte sich Karlsberg in Bestform und setzte damit ein deutliches Zeichen im Wettbewerb um die besten Biere Deutschlands.