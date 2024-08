Bitburg: Ausgeschiedene Mitglieder des Ortsbeirats Stahl verabschiedet

BITBURG. Die nach der Kommunalwahl am 9.6.2024 ausgeschiedenen Mitglieder des Ortsbeirates Stahl wurden in einer Feierstunde bei einem Grillabend, an dem auch alle neu gewählten Mitglieder teilnahmen, verabschiedet.

Ortsvorsteher Willi Heyen bedankte sich – auch im Namen von Bürgermeister Joachim Kandels – bei den vier ehemaligen Mitgliedern für deren ehrenamtliches Engagement und die gute Zusammenarbeit in der abgelaufenen Wahlperiode. Die Interessen des Stadtteils Stahl hätten stets im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit gestanden, ohne Ansehen von Person oder Parteizugehörigkeit. Das sei in der Vergangenheit stets das Erfolgsrezept gewesen und bleibe auch in Zukunft die Prämisse bei allen Beratungen und Beschlüssen.

Heiko Ewen, Hans Haag, Bruno Reicherts und Rudi Gillen gehören in laufenden Wahlperiode dem Ortsbeirat nicht mehr an. Die drei Erstgenannten waren von 2019 bis 2024 Mitglieder des Ortsbeirates. Rudi Gillen gehörte dem Gremium 15 Jahre von 2009 bis 2024 an. Als Anerkennung und Dankeschön für die zum Wohl des Stadtteils Stahl und seiner Einwohner geleistete ehrenamtliche Arbeit überreichte Ortsvorsteher Heyen allen eine Dankurkunde und ein Weinpräsent. (Quelle: Stadt Bitburg)