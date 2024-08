Diebstähle in Beurig: Gartenschuppen aufgebrochen – E-Bike geklaut

SAARBURG. In der Nacht von Donnerstag, den 29.8.2024, auf Freitag, 30.8.2024, kam es in Saarburg-Beurig zu zwei Diebstählen.

Im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 7.30 Uhr wurde in der Kammerforststraße ein hochwertiges E-Bike des Herstellers Cube aus einer geschlossenen Garage entwendet. Die Täter gelangten hierbei in den rückwärtigen Gartenbereich eines Einfamilienhauses und gelangten so durch die Hintertür in die Garage, um dort das schwarze E-Bike zu entwenden.

In der gleichen Nacht gelangten unbekannte Täter in der Thrasoltstraße in den Gartenbereich eines Einfamilienhauses und öffneten gewaltsam die Tür eines dort befindlichen Gartenschuppens. Aus diesem wurde ein Freischneider der Firma Stihl entwendet. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 3000 Euro liegen.

Zeugen und Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Telefon: 06581/9155-0) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)