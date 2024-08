Raubüberfall im Saarland: Opfer mit Messer in den Rücken gestochen

SAARBRÜCKEN. In der Nacht vom 16. auf 17. April 2024 sprachen zwei derzeit unbekannte Täter in der St. Johanner Straße in Saarbrücken gegen 2.10 Uhr einen 37-jährigen Mann an und forderten von diesem die Herausgabe von Bargeld.

Als der Geschädigte dies verweigerte, zog einer der beiden Unbekannten ein Messer. Im weiteren Verlauf stach ein Täter dem Geschädigten von hinten höchstwahrscheinlich mit einem Messer in den Rücken, wobei dieser keine lebensgefährlichen Verletzungen davontrug.

Die beiden mutmaßlichen Täter wurden zu einem späteren Zeitpunkt am Saarbrücker Hauptbahnhof wiedererkannt, wobei Lichtbilder von diesen gefertigt wurden. Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun die Veröffentlichung der Fotos der beiden Tatverdächtigen angeordnet.

Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)